Ansys リクルーター 給与

Ansysのリクルーター報酬 in United StatesはP2でyearあたり$99Kです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025
平均総報酬
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)
