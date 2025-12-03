企業一覧
Ansys
Ansys リクルーター 給与

Ansysのリクルーター報酬 in United StatesはP2でyearあたり$99Kです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025

平均総報酬

$100K - $114K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$87.5K$100K$114K$127K
一般的な範囲
想定される範囲
平均 報酬別 レベル
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
権利確定スケジュール

33%

1

33%

2

33%

3

株式種別
RSU

Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 3rd- (33.00% 年次)



よくある質問

Ansys in United Statesのリクルーターで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$127,440です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ansysのリクルーター職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$87,480です。

その他のリソース

