企業ディレクトリ
Ansys
ここで働いていますか？ あなたの会社を請求

Ansys 給与

Ansysの給与範囲は、低い方の端でソフトウェアエンジニアのの年間総報酬で$22,287から、高い方の端でハードウェアエンジニアので$190,000までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Ansys. 最終更新日： 8/21/2025

$160K

騙されずに支払われる

私たちは何千ものオファーを交渉し、定期的に$30K以上（時には$300K以上）の増加を達成しています。給与交渉を依頼 またはあなたの 履歴書レビュー 実際の専門家である、毎日それをしているリクルーターによるものです。

ソフトウェアエンジニア
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
機械技術者
P2 $110K
P3 $164K
ハードウェアエンジニア
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
カスタマーサービス
$63.4K
電気技術者
$174K
情報技術者（IT）
$131K
マーケティング
$124K
マーケティングオペレーション
$113K
光学技術者
$62.3K
プロダクトマネージャー
$131K
プロジェクトマネージャー
$179K
採用担当者
$107K
営業
$133K
セールスエンジニア
$39.3K
テクニカルプログラムマネージャー
$123K
テクニカルライター
$87.1K
あなたの職種が見つかりませんか？

すべての給与を検索するには、当社の 報酬ページ または 給与を追加 ページを解除するために。


ベスティングスケジュール

33%

1

33%

2

33%

3

株式の種類
RSU

Ansysでは、RSUsは3年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 33% の付与期間 1st- (33.00% 毎年)

  • 33% の付与期間 2nd- (33.00% 毎年)

  • 33% の付与期間 3rd- (33.00% 毎年)

質問がありますか？コミュニティに聞いてください。

Levels.fyiコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントを取得し、さらに多くのことを学びましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ansys je ハードウェアエンジニア s ročnou celkovou kompenzáciou $190,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ansys je $111,360.

注目求人

    Ansysの注目求人は見つかりませんでした

関連企業

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース