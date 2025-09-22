Ampere Computing ソフトウェアエンジニア 給与

Ampere Computingのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL6のyearあたり$170KからL8のyearあたり$275Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$198Kです。 Ampere Computingの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
