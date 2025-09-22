Ampere Computing ハードウェアエンジニア 給与

Ampere Computingのハードウェアエンジニア報酬 in United StatesはL6のyearあたり$189KからL9のyearあたり$364Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$196Kです。 Ampere Computingの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
