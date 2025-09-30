Amgenのソフトウェアエンジニア報酬 in Tampa-St. Pete (Sarasota) AreaはL3のyearあたり$108KからL5のyearあたり$152Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Tampa-St. Pete (Sarasota) Areaパッケージ総額は$129Kです。 Amgenの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
34%
年 4
Amgenでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
0% 権利確定時期： 1st-年 (0.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)
34% 権利確定時期： 4th-年 (34.00% 年次)