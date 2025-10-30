American Airlines データサイエンティスト 給与

American Airlinesのデータサイエンティスト報酬 in United StatesはL3のyearあたり$100KからL4のyearあたり$127Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$120Kです。 American Airlinesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
