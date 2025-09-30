企業一覧
Alteryx
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Czech Republic

Alteryx ソフトウェアエンジニア 給与 （Czech Republic）

Alteryxのソフトウェアエンジニア報酬 in Czech RepublicはSenior Software EngineerでyearあたりCZK 1.86Mです。 yearの中央値報酬 in Czech Republicパッケージ総額はCZK 2.02Mです。 Alteryxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
(エントリーレベル)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較

CZK 3.5M

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.4%

3

株式種別
RSU

Alteryxでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.4% 権利確定時期： 3rd- (33.40% 年次)



含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

The highest paying salary package reported for a ソフトウェアエンジニア at Alteryx in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the ソフトウェアエンジニア role in Czech Republic is CZK 1,906,989.

