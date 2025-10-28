企業一覧
Alteryx
  • 給与
  • プロジェクトマネージャー

  • 全プロジェクトマネージャー給与

Alteryx プロジェクトマネージャー 給与

Alteryxのプロジェクトマネージャー報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$189Kです。 Alteryxの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025

年収中央値
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
年収総額
$189K
レベル
hidden
基本給
$165K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$24K
在籍年数
2-4 年
経験年数
11+ 年
キャリアレベルとは Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.4%

3

株式種別
RSU

Alteryxでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.4% 権利確定時期： 3rd- (33.40% 年次)



よくある質問

Alteryx in United Statesのプロジェクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$274,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Alteryxのプロジェクトマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$184,500です。

その他のリソース