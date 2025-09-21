Alloy ソフトウェアエンジニア 給与

企業一覧
Alloy
Alloyのソフトウェアエンジニア報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$170Kです。 Alloyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025

年収中央値
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
年収総額
$170K
レベル
L2
基本給
$170K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$0
在籍年数
1 年
経験年数
5 年
キャリアレベルとは Alloy?

$160K

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Alloyでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

10 years post-termination exercise window.



含まれる職種

新しい職種を投稿

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

Alloy in United Statesのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$225,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Alloyのソフトウェアエンジニア職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$168,009です。

