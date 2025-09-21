企業一覧
Allianz
Allianz マーケティングオペレーション 給与

Allianzのマーケティングオペレーション総報酬 in Franceの平均はyearあたり€26.5Kから€36.1Kの範囲です。 Allianzの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025

平均総報酬

€28.3K - €34.3K
France
一般的な範囲
想定される範囲
€26.5K€28.3K€34.3K€36.1K
一般的な範囲
想定される範囲

€142K

投稿する
キャリアレベルとは Allianz?

よくある質問

Allianz in Franceのマーケティングオペレーションで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€36,127です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Allianzのマーケティングオペレーション職種 in Franceで報告されている年間総報酬の中央値は€26,473です。

