Allianz マネジメントコンサルタント 給与

Allianzのマネジメントコンサルタント報酬 in Germanyパッケージの中央値はyearあたり€78.7Kです。 Allianzの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025

年収中央値
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
年収総額
€78.7K
レベル
L3
基本給
€73.8K
Stock (/yr)
€0
ボーナス
€4.9K
在籍年数
3 年
経験年数
4 年
キャリアレベルとは Allianz?

よくある質問

The highest paying salary package reported for a マネジメントコンサルタント at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €132,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the マネジメントコンサルタント role in Germany is €79,401.

