Allianz
Allianz リーガル 給与

Allianzのリーガル総報酬 in Indiaの平均はyearあたり₹1.43Mから₹2.07Mの範囲です。 Allianzの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/21/2025

平均総報酬

₹1.62M - ₹1.88M
India
一般的な範囲
想定される範囲
₹1.43M₹1.62M₹1.88M₹2.07M
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは Allianz?

よくある質問

Allianz in Indiaのリーガルで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹2,074,127です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Allianzのリーガル職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹1,429,230です。

