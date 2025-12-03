企業一覧
  • 給与
  • プログラムマネージャー

  • 全プログラムマネージャー給与

Alarm.com プログラムマネージャー 給与

Alarm.comのプログラムマネージャー総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$119Kから$162Kの範囲です。 Alarm.comの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025

平均総報酬

$127K - $154K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$119K$127K$154K$162K
一般的な範囲
想定される範囲

権利確定スケジュール

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Alarm.comでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)

0%

1

40%

2

0%

3

40%

4

20%

5

株式種別
RSU

Alarm.comでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 0% 権利確定時期： 1st- (NaN% 期間あたり)

  • 40% 権利確定時期： 2nd- (40.00% 年次)

  • 0% 権利確定時期： 3rd- (NaN% 期間あたり)

  • 40% 権利確定時期： 4th- (40.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)



よくある質問

Alarm.com in United Statesのプログラムマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$162,400です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Alarm.comのプログラムマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$119,000です。

その他のリソース

