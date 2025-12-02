Akvelon ヒューマンリソーシズ 給与

企業一覧
Akvelon
Akvelonのヒューマンリソーシズ総報酬 in Kazakhstanの平均はyearあたりKZT 7.72MからKZT 11.25Mの範囲です。 Akvelonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/2/2025

平均総報酬

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
一般的な範囲
想定される範囲
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは Akvelon?

よくある質問

Akvelon in Kazakhstanのヒューマンリソーシズで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬KZT 11,245,014です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Akvelonのヒューマンリソーシズ職種 in Kazakhstanで報告されている年間総報酬の中央値はKZT 7,719,035です。

その他のリソース

