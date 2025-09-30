Airbusのソフトウェアエンジニア報酬 in Franceはl3でyearあたり€56.4Kです。 yearの中央値報酬 in Franceパッケージ総額は€42.6Kです。 Airbusの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
