Airbnb

Airbnb 給与

Airbnbの給与は下位のビジネスアナリストの年間総報酬$33,473から上位のソフトウェアエンジニアの$836,108の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Airbnb. 最終更新日： 9/4/2025

Airbnbのロゴ

$57K

正当な報酬を、騙されるな

ソフトウェアエンジニア
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

アンドロイドエンジニア

モバイルソフトウェアエンジニア

フロントエンドソフトウェアエンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

データサイエンティスト
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
プロダクトマネージャー
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

プロダクトデザイナー
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UXデザイナー

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
M1 $602K
M2 $765K
リクルーター
G8 $189K
G9 $209K

テクニカルリクルーター

テクニカルプログラムマネージャー
L5 $349K
L6 $499K
ファイナンシャルアナリスト
Median $301K
プロジェクトマネージャー
Median $200K
マーケティング
Median $300K
プログラムマネージャー
Median $330K
ビジネスアナリスト
Median $33.5K
データアナリスト
Median $157K
リーガル
Median $275K

リーガルカウンセル

セールス
Median $100K
データサイエンスマネージャー
Median $620K
アドミニストレイティブアシスタント
Median $155K
ビジネスデベロップメント
Median $130K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $230K
UXリサーチャー
Median $340K
アカウンタント
$190K

テクニカルアカウンタント

ビジネスオペレーション
$349K
ビジネスオペレーションマネージャー
$267K
コピーライター
$246K
ヒューマンリソース
$126K
マーケティングオペレーション
$367K
メカニカルエンジニア
$295K
ピープルオペレーション
$402K
プロダクトデザインマネージャー
$348K
レベニューオペレーション
$266K
セールスエンジニア
$71.5K
サイバーセキュリティアナリスト
$117K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

35%

1

30%

2

20%

3

15%

4

株式種別
RSU

Airbnbでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 35% 権利確定時期： 1st- (8.75% 四半期)

  • 30% 権利確定時期： 2nd- (7.50% 四半期)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (5.00% 四半期)

  • 15% 権利確定時期： 4th- (3.75% 四半期)

よくある質問

Airbnbで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニア at the G11 levelで、年間総報酬は$836,108です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Airbnbで報告されている年間総報酬の中央値は$301,000です。

