Airbnbの給与は下位のビジネスアナリストの年間総報酬$33,473から上位のソフトウェアエンジニアの$836,108の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Airbnb. 最終更新日： 9/4/2025
35%
年 1
30%
年 2
20%
年 3
15%
年 4
Airbnbでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
35% 権利確定時期： 1st-年 (8.75% 四半期)
30% 権利確定時期： 2nd-年 (7.50% 四半期)
20% 権利確定時期： 3rd-年 (5.00% 四半期)
15% 権利確定時期： 4th-年 (3.75% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Airbnbでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Airbnbでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
