企業一覧
Afterpay
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

Afterpay 給与

Afterpayの給与は下位のアカウンタントの年間総報酬$70,350から上位のヒューマンリソースの$278,600の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Afterpay. 最終更新日： 9/11/2025

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

ソフトウェアエンジニア
Median $99.9K
アカウンタント
$70.4K
ビジネスアナリスト
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
データアナリスト
$119K
データサイエンティスト
$83.5K
ヒューマンリソース
$279K
マーケティング
$177K
プロダクトマネージャー
Median $108K
セールス
$159K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$166K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Afterpayでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

質問がありますか？コミュニティに聞いてみましょう。

レベルズエフワイアイのコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントなどを得ましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

The highest paying role reported at Afterpay is ヒューマンリソース at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

注目の求人

    Afterpayの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Truepill
  • TOAST
  • Drizly
  • Kevel
  • JUUL Labs
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース