Change
ログイン
新規登録
全データ
地域別
企業別
職種別
給与計算機
チャート可視化
認証済み給与
インターンシップ
交渉サポート
福利厚生比較
採用企業
2024年給与レポート
高給企業ランキング
統合
ブログ
プレス
Google
ソフトウェアエンジニア
プロダクトマネージャー
ニューヨークシティエリア
データサイエンティスト
個別データポイントを表示
Levels FYI Logo
給与
📂 全データ
🌎 地域別
🏢 企業別
🖋 職種別
🏭️ 業界別
📍 給与ヒートマップ
📈 チャート可視化
🔥 リアルタイムパーセンタイル
🎓 インターンシップ
❣️ 福利厚生比較
🎬 2024年給与レポート
🏆 高給企業ランキング
💸 会議コスト計算
#️⃣ 給与計算機
投稿する
給与情報を追加
企業福利厚生を追加
レベルマッピングを追加
求人
サービス
求職者向けサービス
💵 交渉コーチング
📄 履歴書レビュー
🎁 履歴書レビューをプレゼント
採用企業向け
インタラクティブオファー
リアルタイムパーセンタイル 🔥
報酬ベンチマーキング
学術研究向け
報酬データセット
コミュニティ
← 企業一覧
Afiniti
この会社で働いていますか？
企業ページを申請
概要
給与
福利厚生
求人
新着
チャット
Afiniti 福利厚生
福利厚生を追加
比較
推定総価値： $548
保険・健康・ウェルネス
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
Disability Insurance
Free Drinks
$365
Maternity Leave
6 weeks
Paternity Leave
6 weeks
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
住宅関連
Remote Work
3 days from home
金融・退職金制度
401k
特典・割引
Learning and Development
交通費
Regional transit system
その他
Internet Reimbursement
表形式でデータを見る
Afiniti 特典・福利厚生
福利厚生
説明
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Maternity Leave
6 weeks
Paternity Leave
6 weeks
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Regional transit system
Offered by employer
401k
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Remote Work
3 days from home
Unique Perk
Internet Reimbursement
注目の求人
Afinitiの注目求人が見つかりませんでした
関連企業
BlueCat
Backbase
InterWorks
SecureLink
Avigilon
すべての企業を見る ➜
その他のリソース
年末給与レポート
総報酬を計算