Affirm プロジェクトマネージャー 給与

Affirmのプロジェクトマネージャー報酬 in United StatesはL7でyearあたり$206Kです。 Affirmの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/1/2025
平均総報酬
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
50%
年 1
50%
年 2
Affirmでは、RSUsは2年の権利確定スケジュールが適用されます：
50% 権利確定時期： 1st-年 (12.50% 四半期)
50% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 四半期)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Affirmでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Affirmでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
