AdStart Media ヒューマンリソーシズ 給与

AdStart Mediaのヒューマンリソーシズ総報酬 in Vietnamの平均はyearあたり₫1.12Bから₫1.57Bの範囲です。 AdStart Mediaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/2/2025

平均総報酬

$46.4K - $53.9K
Vietnam
一般的な範囲
想定される範囲
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは AdStart Media?

よくある質問

AdStart Media in Vietnamのヒューマンリソーシズで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₫1,571,596,110です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AdStart Mediaのヒューマンリソーシズ職種 in Vietnamで報告されている年間総報酬の中央値は₫1,122,568,650です。

