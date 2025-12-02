ADP ベンチャーキャピタリスト 給与

ADPのベンチャーキャピタリスト総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$88.2Kから$121Kの範囲です。 ADPの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/2/2025
平均総報酬
友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
ADPでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (Infinity% 期間あたり)
