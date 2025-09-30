企業一覧
Acronis
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトマネージャー

  • 全プロダクトマネージャー給与

  • Sofia City Province

Acronis プロダクトマネージャー 給与 （Sofia City Province）

Acronisのプロダクトマネージャー報酬 in Sofia City Provinceパッケージの中央値はyearあたりBGN 131Kです。 Acronisの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

年収中央値
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
年収総額
BGN 131K
レベル
L3
基本給
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
ボーナス
BGN 0
在籍年数
4 年
経験年数
20 年
キャリアレベルとは Acronis?

BGN 277K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

The highest paying salary package reported for a プロダクトマネージャー at Acronis in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 176,780. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis for the プロダクトマネージャー role in Sofia City Province is BGN 136,222.

注目の求人

    Acronisの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース