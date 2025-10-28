Accton Technology ハードウェアエンジニア 給与

企業一覧
Accton Technologyのハードウェアエンジニア報酬 in Taiwanパッケージの中央値はyearあたりNT$1.64Mです。 Accton Technologyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025

年収中央値
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
年収総額
NT$1.64M
レベル
Advance Engineer
基本給
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
ボーナス
NT$0
在籍年数
1 年
経験年数
7 年
最新の給与投稿
よくある質問

Accton Technology in Taiwanのハードウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NT$2,162,251です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Accton Technologyのハードウェアエンジニア職種 in Taiwanで報告されている年間総報酬の中央値はNT$1,181,817です。

