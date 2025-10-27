AccelByte ソフトウェアエンジニア 給与

企業一覧
AccelByte
AccelByteのソフトウェアエンジニア報酬 in Indonesiaパッケージの中央値はyearあたりIDR 242.71Mです。 AccelByteの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025

年収中央値
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
年収総額
IDR 242.71M
レベル
L3
基本給
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
ボーナス
IDR 15.36M
在籍年数
5-10 年
経験年数
5-10 年
キャリアレベルとは AccelByte?
よくある質問

AccelByte in Indonesiaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬IDR 323,354,328です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AccelByteのソフトウェアエンジニア職種 in Indonesiaで報告されている年間総報酬の中央値はIDR 227,352,089です。

