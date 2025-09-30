ABBのソフトウェアエンジニア報酬 in ItalyはAssociate Software Engineerのyearあたり€43.4KからSoftware Engineerのyearあたり€50.2Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Italyパッケージ総額は€43.4Kです。 ABBの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
含まれる職種新しい職種を投稿