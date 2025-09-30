企業一覧
ABB
  • Italy

ABB ソフトウェアエンジニア 給与 （Italy）

ABBのソフトウェアエンジニア報酬 in ItalyはAssociate Software Engineerのyearあたり€43.4KからSoftware Engineerのyearあたり€50.2Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Italyパッケージ総額は€43.4Kです。 ABBの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
(エントリーレベル)
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

キャリアレベルとは ABB?

含まれる職種

ネットワーキングエンジニア

よくある質問

ABB in Italyのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€54,217です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ABBのソフトウェアエンジニア職種 in Italyで報告されている年間総報酬の中央値は€38,606です。

