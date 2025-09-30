ABBのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSenior Software Engineerでyearあたり₹2.56Mです。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹1.89Mです。 ABBの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
