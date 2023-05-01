企業ディレクトリ
Aaptiv
ここで働いていますか？ あなたの会社を請求
トップインサイト
  • Aaptivについて、他の人に役立つ可能性のあるユニークな情報（例：面接のヒント、チーム選び、ユニークな文化など）を投稿してください。
    • について

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    ウェブサイト
    2015
    設立年
    126
    従業員数
    $10M-$50M
    推定収益
    本社

    認証済み給与をあなたの受信トレイで受け取る

    認証済みオファーを購読 オファー.報酬の詳細の内訳をメールで受け取ります。 詳細はこちら

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー および 利用規約 が適用されます。

    注目求人

      Aaptivの注目求人は見つかりませんでした

    関連企業

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • すべての企業を見る ➜

    その他のリソース