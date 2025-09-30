7-Elevenのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Dallas AreaはSoftware Engineer IIのyearあたり$136KからLead Software Engineerのyearあたり$171Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Dallas Areaパッケージ総額は$156Kです。 7-Elevenの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
