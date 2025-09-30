企業一覧
7-Eleven
7-Elevenのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Dallas AreaはSoftware Engineer IIのyearあたり$136KからLead Software Engineerのyearあたり$171Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Dallas Areaパッケージ総額は$156Kです。 7-Elevenの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
(エントリーレベル)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
表示 1 その他のレベル
$160K

最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
インターンシップ給与

キャリアレベルとは 7-Eleven?

含まれる職種

フルスタックソフトウェアエンジニア

よくある質問

The highest paying salary package reported for a ソフトウェアエンジニア at 7-Eleven in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $173,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 7-Eleven for the ソフトウェアエンジニア role in Greater Dallas Area is $157,000.

