3M ソフトウェアエンジニア 給与

3Mのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはT1のyearあたり$87.9KからT4Aのyearあたり$170Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$112Kです。 3Mの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
0%
年 1
0%
年 2
100 %
年 3
3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
0% 権利確定時期： 1st-年 (0.00% 年次)
0% 権利確定時期： 2nd-年 (0.00% 年次)
100% 権利確定時期： 3rd-年 (100.00% 年次)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (33.30% 年次)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.