3M
3M プロダクトマネージャー 給与

3Mのプロダクトマネージャー報酬 in IndiaはT3でyearあたり₹8.16Mです。 3Mの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025

平均総報酬

₹1.72M - ₹2.01M
India
一般的な範囲
想定される範囲
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
一般的な範囲
想定される範囲
平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較

権利確定スケジュール

0%

1

0%

2

100 %

3

株式種別
RSU + Options

3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 0% 権利確定時期： 1st- (0.00% 年次)

  • 0% 権利確定時期： 2nd- (0.00% 年次)

  • 100% 権利確定時期： 3rd- (100.00% 年次)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU + Options

3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



よくある質問

3M in Indiaのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹8,159,106です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
3Mのプロダクトマネージャー職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹1,496,373です。

