3M データアナリスト 給与

3Mのデータアナリスト総報酬 in Taiwanの平均はyearあたりNT$490KからNT$668Kの範囲です。 3Mの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025

平均総報酬

NT$524K - NT$634K
Taiwan
一般的な範囲
想定される範囲
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
一般的な範囲
想定される範囲

権利確定スケジュール

0%

1

0%

2

100 %

3

株式種別
RSU + Options

3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 0% 権利確定時期： 1st- (0.00% 年次)

  • 0% 権利確定時期： 2nd- (0.00% 年次)

  • 100% 権利確定時期： 3rd- (100.00% 年次)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU + Options

3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



よくある質問

3M in Taiwanのデータアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NT$668,339です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
3Mのデータアナリスト職種 in Taiwanで報告されている年間総報酬の中央値はNT$489,731です。

