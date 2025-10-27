企業一覧
  • 給与
  • アカウンタント

  • 全アカウンタント給与

3M アカウンタント 給与

3Mのアカウンタント総報酬 in Costa Ricaの平均はyearあたりCRC 10.83MからCRC 15.45Mの範囲です。 3Mの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/27/2025

平均総報酬

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
一般的な範囲
想定される範囲
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
一般的な範囲
想定される範囲

権利確定スケジュール

0%

1

0%

2

100 %

3

株式種別
RSU + Options

3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 0% 権利確定時期： 1st- (0.00% 年次)

  • 0% 権利確定時期： 2nd- (0.00% 年次)

  • 100% 権利確定時期： 3rd- (100.00% 年次)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU + Options

3Mでは、RSU + Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



よくある質問

3M in Costa Ricaのアカウンタントで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CRC 15,449,197です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
3Mのアカウンタント職種 in Costa Ricaで報告されている年間総報酬の中央値はCRC 10,827,642です。

