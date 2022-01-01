企業ディレクトリ
Eightfold 給与

Eightfoldの給与範囲は、低い方の端でソフトウェアエンジニアのの年間総報酬で$46,072から、高い方の端で人事ので$521,380までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Eightfold. 最終更新日： 8/8/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

フルスタックソフトウェアエンジニア

品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
Median $51.1K
人事
$521K

プロダクトデザイナー
$173K
プロジェクトマネージャー
$204K
採用担当者
$81.5K
営業
$119K
セールスエンジニア
$173K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$390K
ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式の種類
Options

Eightfoldでは、Optionsは4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 2nd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 3rd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 4th- (2.08% 毎月)

よくある質問

