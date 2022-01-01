企業ディレクトリ
Credit Karma
ここで働いていますか？ あなたの会社を請求

Credit Karma 給与

Credit Karmaの給与範囲は、低い方の端でビジネスオペレーションのの年間総報酬で$99,500から、高い方の端でプロダクトマネージャーので$727,714までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Credit Karma. 最終更新日： 8/8/2025

$160K

騙されずに支払われる

私たちは何千ものオファーを交渉し、定期的に$30K以上（時には$300K以上）の増加を達成しています。給与交渉を依頼 またはあなたの 履歴書レビュー 実際の専門家である、毎日それをしているリクルーターによるものです。

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

データエンジニア

プロダクトマネージャー
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
マーケティング
Median $273K
データサイエンティスト
Median $280K
プロダクトデザイナー
Median $447K
ビジネスアナリスト
Median $200K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $285K
ビジネス開発
Median $224K
ビジネスオペレーション
$99.5K
データサイエンスマネージャー
$334K
プロダクトデザインマネージャー
$561K
プログラムマネージャー
$154K
採用担当者
$117K
営業
$408K
サイバーセキュリティアナリスト
$219K
ソリューションアーキテクト
$362K

データアーキテクト

Cloud Security Architect

あなたの職種が見つかりませんか？

すべての給与を検索するには、当社の 報酬ページ または 給与を追加 ページを解除するために。


ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式の種類
RSU

Credit Karmaでは、RSUsは4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 2nd- (6.25% 四半期ごと)

  • 25% の付与期間 3rd- (6.25% 四半期ごと)

  • 25% の付与期間 4th- (6.25% 四半期ごと)

質問がありますか？コミュニティに聞いてください。

Levels.fyiコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントを取得し、さらに多くのことを学びましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

Credit Karmaで報告された最高給の職種はプロダクトマネージャー at the Director levelで、年間総報酬は$727,714です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Credit Karmaで報告された年間総報酬の中央値は$321,045です。

注目求人

    Credit Karmaの注目求人は見つかりませんでした

関連企業

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース