ChargePoint 給与

ChargePointでは、RSUsは4年間のベスティングスケジュールに従います：

25 % の付与期間 1st - 年 ( 25.00 % 毎年 )

25 % の付与期間 2nd - 年 ( 6.25 % 四半期ごと )

25 % の付与期間 3rd - 年 ( 6.25 % 四半期ごと )