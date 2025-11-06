Directory Aziendale
Zoom
  • Stipendi
  • Manager di Programma Tecnico

  • Tutti gli stipendi Manager di Programma Tecnico

  • Greater Bengaluru

Zoom Manager di Programma Tecnico Stipendi a Greater Bengaluru

La retribuzione Manager di Programma Tecnico in Greater Bengaluru presso Zoom ammonta a ₹5.57M per year per ZP4. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Zoom in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,572,912. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zoom per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Greater Bengaluru è ₹5,567,888.

