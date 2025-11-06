La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in San Francisco Bay Area presso Zoom varia da $285K per year per ZP1 a $331K per year per ZP4. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $325K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)