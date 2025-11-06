Directory Aziendale
Zoom Ingegnere del Software Stipendi a Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area presso Zoom ammonta a $220K per year per ZP3. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$220K
$170K
$50K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere DevOps

Ricercatore Scientifico

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Zoom in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area raggiunge una retribuzione totale annua di $220,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zoom per il ruolo Ingegnere del Software in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area è $220,000.

