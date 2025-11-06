Directory Aziendale
Zoom Ingegnere del Software Stipendi a Northern Virginia Washington DC

La retribuzione Ingegnere del Software in Northern Virginia Washington DC presso Zoom ammonta a $210K per year per ZP3. Il pacchetto di retribuzione in Northern Virginia Washington DC mediano year ammonta a $223K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$210K
$121K
$89.3K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 2 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Zoom in Northern Virginia Washington DC raggiunge una retribuzione totale annua di $353,646. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zoom per il ruolo Ingegnere del Software in Northern Virginia Washington DC è $204,000.

