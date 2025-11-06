Directory Aziendale
Zoom Ingegnere del Software Stipendi a China

La retribuzione Ingegnere del Software in China presso Zoom varia da CN¥367K per year per ZP1 a CN¥634K per year per ZP3. Il pacchetto di retribuzione in China mediano year ammonta a CN¥527K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
(Livello Base)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere DevOps

Ricercatore Scientifico

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Zoom in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥888,598. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zoom per il ruolo Ingegnere del Software in China è CN¥509,457.

