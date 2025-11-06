La retribuzione Manager di Prodotto in San Francisco Bay Area presso Zoom varia da $177K per year per ZP1 a $338K per year per ZP5. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $265K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)