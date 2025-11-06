La retribuzione Manager di Prodotto in New York City Area presso Zoom ammonta a $247K per year per ZP3. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $248K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$247K
$178K
$60K
$9K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)