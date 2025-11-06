Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

  • San Francisco Bay Area

Zoom Designer di Prodotto Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Designer di Prodotto in San Francisco Bay Area presso Zoom varia da $130K per year per ZP1 a $279K per year per ZP5. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $180K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Zoom. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Posizioni Incluse

Designer UX

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Zoom in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $278,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zoom per il ruolo Designer di Prodotto in San Francisco Bay Area è $170,000.

