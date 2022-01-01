Directory Aziendale
Zoom
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Zoom Stipendi

Lo stipendio di Zoom varia da $30,602 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist in India nella fascia bassa fino a $487,550 per un Sviluppo Business in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Zoom. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere DevOps

Ricercatore Scientifico

Manager di Prodotto
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Designer di Prodotto
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Designer

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Recruiter
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Manager Marketing di Prodotto

Manager di Ingegneria del Software
Median $310K
Vendite
Median $200K
Analista di Business
Median $137K
Analista di Dati
Median $210K
Analista di Cybersecurity
Median $212K
Analista Finanziario
Median $155K
Manager di Progetto
Median $145K
Risorse Umane
Median $188K
Ingegnere di Vendita
Median $239K
Contabile
$192K

Contabile Tecnico

Assistente Amministrativo
$42.2K
Manager di Operazioni di Business
$259K
Sviluppo Business
$488K
Sviluppo Aziendale
$189K
Servizio Clienti
$73.7K
Operazioni Servizio Clienti
$83.1K
Manager di Data Science
$114K
Data Scientist
$30.6K
Graphic Designer
$259K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$131K
Legale
$296K
Operazioni di Marketing
$456K
Manager di Programma
$147K
Sales Enablement
$143K
Architetto di Soluzioni
$223K

Architetto Sicurezza Cloud

Manager Account Tecnico
$180K
Manager di Programma Tecnico
$64K
Technical Writer
$132K
Trust and Safety
$94.6K
UX Researcher
$211K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Zoom, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Zoom è Sviluppo Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $487,550. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zoom è $200,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Zoom

Aziende Correlate

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse