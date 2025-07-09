Directory Aziendale
Zippi
Zippi Stipendi

Lo stipendio di Zippi varia da $24,879 in retribuzione totale all'anno per un Risorse Umane nella fascia bassa fino a $29,640 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Zippi. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Analista di Business
$26.3K
Risorse Umane
$24.9K
Ingegnere del Software
$29.6K

FAQ

The highest paying role reported at Zippi is Ingegnere del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $29,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zippi is $26,288.

