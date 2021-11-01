Directory Aziendale
Zipcar
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Zipcar Stipendi

Lo stipendio di Zipcar varia da $27,975 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Cybersecurity nella fascia bassa fino a $253,980 per un Capo di Gabinetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Zipcar. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $41.9K
Manager di Prodotto
Median $175K
Operazioni di Business
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Capo di Gabinetto
$254K
Analista di Dati
$143K
Data Scientist
$131K
Designer di Prodotto
$185K
Analista di Cybersecurity
$28K
Manager di Ingegneria del Software
$235K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Zipcar è Capo di Gabinetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $253,980. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zipcar è $142,800.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Zipcar

Aziende Correlate

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse