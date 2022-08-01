Directory Aziendale
Zip
Zip Stipendi

Lo stipendio di Zip varia da $63,700 in retribuzione totale all'anno per un Sviluppo Business nella fascia bassa fino a $231,150 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Zip. Ultimo aggiornamento: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingegnere del Software
Median $200K

Ingegnere Software Full-Stack

Sviluppo Business
$63.7K
Data Scientist
$105K

Designer di Prodotto
$148K
Recruiter
$124K
Vendite
$99.5K
Manager di Ingegneria del Software
$231K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Zip, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Zip è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $231,150. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Zip è $124,176.

