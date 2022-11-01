Directory Aziendale
Ziff Davis Performance Marketing
Ziff Davis Performance Marketing Stipendi

Lo stipendio di Ziff Davis Performance Marketing varia da $173,130 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $338,300 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ziff Davis Performance Marketing. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

Ingegnere del Software
$173K
Manager di Ingegneria del Software
$338K
FAQ

The highest paying role reported at Ziff Davis Performance Marketing is Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $338,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ziff Davis Performance Marketing is $255,715.

