Z Holdings Stipendi

Lo stipendio di Z Holdings varia da $43,619 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $74,625 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Z Holdings. Ultimo aggiornamento: 11/27/2025

Designer di Prodotto
$43.6K
Ingegnere del Software
$74.6K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Z Holdings è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $74,625. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Z Holdings è $59,122.

Altre Risorse

