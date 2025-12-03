Directory Aziendale
Yassir
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Dati

  • Tutti gli stipendi Analista di Dati

Yassir Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in India presso Yassir varia da ₹2.67M a ₹3.65M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Yassir. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$32.5K - $39.3K
India
Range Comune
Range Possibile
$30.4K$32.5K$39.3K$41.5K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Analista di Dati inviis presso Yassir per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Yassir?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Dati stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Yassir in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,648,123. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Yassir per il ruolo Analista di Dati in India è ₹2,673,193.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Yassir

Aziende Correlate

  • Amazon
  • Intuit
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yassir/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.